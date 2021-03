DAZN remporte l’appel d’offres pour les droits TV de la Serie A

FG

Journée historique pour le football italien.DAZN a remporté ce vendredi l’appel d’offres pour les droits TV de la Seria A sur la période 2021-2024, à l’issue du vote des clubs de Serie A, largement en faveur de la plate-forme numérique (seize voix pour et quatre contre). Cette dernière va allonger la modique somme de 840 millions d’euros par an pour la diffusion exclusive de sept rencontres par journée de championnat, tandis que les trois rencontres restantes seront co-diffusées par DAZN et un autre acteur, qui pourrait être Sky.La chaîne italienne, diffuseur historique et battue par la plate-forme de streaming, est en négociation avec la Ligue italienne pour cette co-diffusion, pour un montant de 70 millions par an, et doit trouver un accord avant la date butoir du 29 mars.DAZN, plus que jamais dans la zone.