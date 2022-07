Dagba prolonge au PSG et file en prêt à Strasbourg

✍️ Le @PSG_inside est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Colin Dagba, désormais lié au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2025. Le défenseur latéral est prêté au @RCSA jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 6, 2022

TB

Une prolongation et puis s'en va.En manque de temps de jeu à Paris, où la concurrence d'Achraf Hakimi – et dans une certaine mesure de Thilo Kehrer, capable de dépanner également à droite – a ralenti sa progression, Colin Dagba va pouvoir s'aguerrir la saison prochaine. Direction l'Alsace pour le titi parisien qui rejoint le RC Strasbourg, non sans avoir ajouté une saison supplémentaire à son bail dans la capitale, soit jusqu'en 2025.Aucune option d'achat n'a été insérée dans l'accord entre les deux clubs, preuve que les Rouge et Bleu croient encore en celui qui s'était révélé lors de la double confrontation face au Bayern Munich, la saison dernière. Désiré par Julien Stephan, le bonhomme aura donc un an pour se faire les dents en Ligue 1, en espérant pouvoir revenir mordiller d'un peu plus près les chevilles des stars parisiennes pour se faire une place dans son club formateur.On se dit rendez-vous dans un an ?