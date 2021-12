Comment le foot s'est fait une place en or sur Instagram

À chacun sa façon de vivre le foot. Pour la génération Z, à savoir celle née entre 1997 et 2010, la terre n’a jamais tourné sans internet, et le ballon rond non plus. Hyperconnectés, les jeunes sont de plus en plus nombreux à mettre eux-mêmes la main à la pâte en créant leurs propres canaux d’information. Leur terrain de jeu : Instagram.

Le foot en template et en heure

Insta, c’est carré et rectangle

Par Alexandre Delfau et Adrien Hémard

Voilà le genre de contenus qui pullulent sur Instagram, systématiquement accompagnés d’une photo ou d’un montage vidéo. Infos mercato, statistiques ou tout simplement résultats de matchs: depuis plusieurs années, des comptes se sont fait une spécialité de relayer l’actualité du ballon rond sur le réseau initialement dédié à la photo. En scrollant l’onglet explorer ou en défilant les storys, on peut désormais tout savoir ou presque de l’actu du football en suivant les bons comptes. On peut même tout voir, certains n’hésitant pas à partager des vidéos de buts sans en avoir les droits.Sur le papier, rien de bien innovant derrière ces comptes qui ne proposent finalement que des infos mercato, résultats, highlights de match, sondage ou encore débats, comme les médias traditionnels. Sauf que ces Instagrameurs footballistiques ont une arme centrale : les Reels, des vidéos de 15 secondes avec toute sorte d’effets visuels ou auditifs. Grâce à elles, ils diffusent des séquences de match en dribblant les droits d’auteurs des diffuseurs., se targue le lycéen Andreas, 16 ans, membre de l’équipe de, qui comptabilise 112 000 abonnés. Il détaille :En attendant, fini la galère pour (re)voir un but d’un match auquel on n’a pas accès.Aux yeux de Pierre Maes, expert en droits TV,Alors pourquoi ces jeunes, souvent mineurs, se permettent cela ?, estime Pierre Maes, à raison. En dehors de quelques craintes, les petites mains derrière ces comptes ne tremblent pas vraiment., assure Andreas. Dans les faits, chacun a sa petite astuce. Du haut de ses 15 ans, Madjilem, cocréateur de, partage la sienne :Un floutage, une mention de la source, un zoom, et l’affaire est dans le ‘gram. Notamment grâce aux Reels, qui ont changé les règles du jeu, comme l’explique Gabriel, 17 ans, de @lqfoot_., à la sortie de son conseil de classe :Pour ces pages, les highlights de match font office de contenus premiums, mais le gros du travail reste les infos mercato et les résultats partagés à coût de montages photo plus ou moins réussis. Normal, puisque ces comptes sont tenus par des collégiens, lycéens ou parfois jeunes étudiants., présente Andreas, qui a rejoint l’équipe en 2018 après avoir vu son compte persoêtre suspendu pour diffusion de contenus de match sans en avoir les droits. Il poursuit :Pour situer, le compte Instagram de So Foot en possède 156 000 . Parmi les abonnés à ces pages, on retrouve parfois de futurs administrateurs. C’est notamment le cas de Véran, 16 ans, de @foot.minute :Pour Madjilem, comme pour beaucoup, c’est pas mal dû à la Covid :Mais alors, qu’est-ce qui motive ces jeunes : les likes ? Une vocation journalistique ? Le nombre d’abonnés ? La monétisation ? Un peu de tout ça. Pour Véran, le but est surtout de grandir en s’amusant :Ce qui fait vibrer Andreas, lui, c’est d’écrire :Comme beaucoup, ce Parisien supporter de l’AS Monaco rêve de faire du journaliste sportif. Cette première expérience sur Instagram va dans ce sens :, énumère fièrement Andreas, qui assure ne pas faire ça pour l’argent ou le nombre d’abonnés :Reste que pour tout compte Instagram, le compteur d’abonnés demeure un élément central. Madjilem ne s’en cache pas:Parler d’argent pour ces comptes tenus par des mineurs peut s’avérer choquant. C’est pourtant une réalité. En effet, certaines marques n’hésitent pas à les solliciter pour des partenariats rémunérés via PayPal ou des bons d’achat. Du côté de, Andreas raconte:En vue de l’Euro 2021, ces mineurs ont même été approchés par des marques de bière ou de paris sportifs :, glisse Andreas, visiblement pas gêné de travailler avec des marques qui vendent des produits interdits aux gens de son âge. Cette monétisation est d’autant plus surprenante qu’elle intervient sur des comptes au fonctionnement assez précaire., éclaire Andreas., continue Gabriel. Autre levier de professionnalisation, les montages photo. Là encore, le système D est roi, et lesfont le reste :, avoue Madjilem, qui fait environ une heure de montage par jour :Du côté de @foot.minute, Véran est plus organisé :Un vrai fonctionnement de rédaction pour ces comptes qui se professionnalisent donc au fur et à mesure qu’ils grandissent, à l’image de Véran et de ses potes :Des likes, des abonnés et de l’argent : en apparence, voici un cocktail explosif à même de créer des rivalités entre comptes. En réalité, pas tant que ça. Certains partagent même un groupe Instagram où ils se conseillent mutuellement., révèle Madjilem. Et si des concours du meilleur compte sont toutefois organisés sous forme de sondages,, assure le supporter de la Juve. Une bienveillance notable, qui tranche avec certains des commentaires ou autres messages reçus.se marre Andreas.Pas de quoi décourager ce beau petit monde, qui suit son cours et poursuit son développement, à l’image de @foot.minute :Quant à Véran, il prévoit d’ouvrir une branche sur Snapchat et Youtube. C’est bien le minimum quand on espère trancher définitivement :