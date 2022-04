Clash de la rédac : l’OM doit-il jouer la C4 à fond ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Adrien Hémard et Habib Bensetti s'écharpent sur le rôle à jouer pour l’Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Un trophée européen, ça n’a pas de prix

Adrien Hémard Note de la rédaction ? Note des lecteurs 8.8 Moyenne de 17 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note D'après theses.fr , la thèse en droit public de Habib Bensetti commencée en 2018 n'est toujours pas finie. Preuve que l'on parle là d'un homme qui n'aime pas aller au bout des choses.

Non, c'est une coupe de petits clubs

Habib Bensetti Note de la rédaction ? Note des lecteurs 2.6 Moyenne de 18 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Adrien Hémard est le genre de « supporter » marseillais provincial qui a mis 24 ans avant de voir un match au Vélodrome. Donc faites ce que vous voulez de son avis.

Par Habib Bensetti et Adrien Hémard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un Vélodrome à moitié vide pour un quart de finale de Coupe d'Europe, ça a de quoi foutre le cafard. Et cela va encore donner du grain à moudre à tous les meuniers adeptes du clubisme, prêts à enfariner tout ce qui bouge pour défendre leur club en rabaissant les autres. Mais c’est bien pour l’Olympique de Marseille que c’est le plus regrettable. Car, Ligue Europa Conférence ou Ligue des champions, un quart de finale européen reste un rendez-vous à part dans une saison. Le genre de match qui doit mobiliser tout un stade, toute une ville. Et tout un vestiaire. Oui, l’Olympique de Marseille doit joueur cette C4 sans calculer. Quand bien même il faudrait laisser quelques plumes en championnat.Les mauvaises langues - qu’elles soient marseillaises ou rivales - parlent avec mépris de cette nouvelle Coupe d'Europe, trop rapidement rabaissée au rang de « consolante » . Une insulte pour une compétition qui, en vérité, redonne ses lettres de noblesse à la Coupe d’Europe. Loin de l’hypocrisie d’une Ligue des champions chaque année plus proche d’une Superligue fermée, la Ligue Europa Conférence enchante avec son lot de déplacements plus ou moins exotiques qui forgent les meilleurs souvenirs. Surtout, pour se permettre de dénigrer une compétition en la prenant de haut, il faut d’abord la gagner, histoire de prouver qu’on mérite effectivement mieux. Question de légitimité.Certes, cela reste la troisième Coupe d’Europe. Mais on ne parle pas de l’Intertoto non plus. Fort de son bilan famélique en la matière, le football français ne dirait d’ailleurs pas non à un troisième trophée continental. Preuve de l’intérêt de la compétition : Canal+ et W9 privilégient ce jeudi la diffusion d’OM-PAOK au choc West Ham-Lyon dans la « grande sœur » en C3. D’autant que le Vélodrome le sait mieux que personne : le flacon importe peu. C’est l’ivresse qui prime. À ce titre, les effluves de l’épopée de 2018 en Ligue Europa (pendant laquelle se posait la même question de privilégier le championnat) en embaument encore le Vel, avec le quart de finale contre Leipzig en point d’orgue. Et puis l’OM, qui se vante si souvent de sa culture européenne unique en France, ne peut par définition jeter par-dessus la jambe un sacre continental. Ne serait-ce que pour répéter, une fois encore, à jamais les premiers.Comment un club comme l'OM peut se réjouir de jouer une compétition faite pour les petits ? Un club comme l'OM ne peut pas se contenter de ferrailler pour ce titre. Sans faire offense aux Rennais qui vivaient cette compétition comme un Mondial, la Ligue Europa Consolante est un challenge pour des clubs de seconde zone. Si certains pensent que nous, Marseillais, avons le même standing que ces clubs, c'est leur problème. Mais l'Olympique magnifique mérite autre chose que d'affronter des clubs dont on apprend l'existence au tirage au sort. Le minimum pour l'Olympique de Marseille, c'est la Ligue Europa. L'exemple à suivre est certainement du côté de Villarreal, qui a su briller en C3 pour ensuite hisser son niveau en C1.En dehors du standing, soyons pragmatiques : l'OM dispose-t-il de l'effectif pour jouer sur différents tableaux avec la multiplication des matchs, et ce, dans un calendrier serré ? Jouer à fond cette coupe des villes foirées ferait courir à l'équipe le risque de s'effondrer en fin de saison. À trop vouloir jouer sur tous les tableaux, l'OM se brûlerait les ailes. On parle de 2018 ? Rappelons alors que la qualification en Ligue des champions est passée sous le nez de l'OM après la défaite en finale contre l'Atlético de Madrid en finale. Personne n'a envie que ce scénario se reproduise. Il faut garder en tête que l'objectif numéro un est la qualification en Ligue des champions. Ne serait-ce que pour des raisons économiques, alors que la dotation pour le vainqueur de la C4 est famélique.Pour finir, c'est une question d'équité sportive. Incapable de terminer au minimum deuxième lors de sa phase de poules en Ligue Europa, l'OM mérite-t-il un trophée européen ? Reversé dans la C4 en terminant troisième d'une poule largement à sa portée, est-ce vraiment sérieux ? Ce qui galvaude véritablement la C4, ce n'est pas tant les clubs qui la disputent originellement que ceux qui y sont reversés. Quel mépris. Lorsqu'on ne se qualifie pas, on est éliminés. Point. Être reversé à l'étage du dessous est un non-sens. Preuve que l'OM doit au plus vite se défaire de cette consolante, le manque d'engouement autour du match de ce jeudi soir : 30 000 spectateurs sont attendus au Vélodrome, c'est dire le peu d'émotion qu'elle suscite.