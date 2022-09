Chaque but marqué ce week-end en L1 et L2 rapportera 500 euros aux soignants

Tous #SupporterDesSoignants ! ?Lors de la 8e journée de @Ligue1UberEats et la 9e journée de @Ligue2BKT, les 40 clubs professionnels et la @LFPfr réitèrent leur soutien aux personnels soignantsCommuniqué? https://t.co/Xgb1kilHwm#JouonsLaCollectif?@laFHF pic.twitter.com/YyDZfelA9O — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) September 15, 2022

BG

La plus belle action française du week-end.À l’occasion des prochaines journées de Ligue 1 et de Ligue 2, l’ensemble des clubs français, ainsi que la Ligue de Football Professionnel (LFP), vont la jouer collectif. Aujourd’hui encore, la situation reste tendue dans les hôpitaux, et les personnels soignants ont toujours besoin de soutien, aussi bien moral que financier. Pour remercier ces travailleurs et travailleuses de l'ombre, la campagne, créée par la LFP en partenariat avec la Fédération Hospitalière de France, permettra de financer la deuxième édition du. Le fonctionnement est simple : ce week-end, pour chaque but marqué sur chaque pelouse de Ligue 1 et de Ligue 2, 500 euros seront versés par la LFP pour le financement du tournoi.Le Metz-Guingamp de lundi peut compter ?