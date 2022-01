Le Sénégal coince encore contre le Malawi, mais voit les huitièmes

Malawi (4-4-2) : Thomu - Sanudi, Chaziya, Chembezi, Chirwa - Mhone (Chester, 67e), Idana, Banda, Madinga - Muyaba (Mbulu, 67e), Mhango. Sélectionneur : Mario Marinică.



Sénégal (4-3-3) : É. Mendy - B. Sarr, K. Koulibaly, A. Diallo, Ciss (Ballo-Touré, 86e) - C. Kouyaté, N. Mendy (P. Gueye, 72e), I. Gueye - Dia (Diedhiou, 72e), H. Diallo (Dieng, 60e), Mané. Sélectionneur : Aliou Cissé.



JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'histoire malawite est peut-être en train de s'écrire.En accrochant le Sénégal à Bafoussam (0-0) ce mardi après-midi, les Flammes et leurs quatre points gardent l'espoir de passer au tour suivant parmi les meilleurs troisièmes. Pour les Lions de la Téranga qui pouvaient compter sur plusieurs retours , ce nul à l'issue d'un nouveau match fade offre néanmoins à Sadio Mané et consorts (aucun but encaissé en poules) la qualification et la première place du groupe B.Après une première occasion pour Mané (7) et une autre pour Khuda Muyaba à l'autre bout du pré (20), la première période n'a pas offert grand-chose au-delà de quelques envolées malawienne. Le deuxième acte a vu le portier Charles Thomu, ont c'était la première sélection, s'illustrer sur une tête d'Habib Diallo (49) puis sur un coup franc d'Idriss Gueye (59).Le Malawi pensait obtenir un penalty à un quart d'heure du terme lorsque Gómezgani Chirwa a été accroché par Bouna Sarr dans la surface sénégalaise, mais Blaise Yuven Ngwa a finalement changé d'avis après visionnage des images. Et ce n'est pas pour autant que les hommes d'Aliou Cissé ont profité de ce fait du match.Pour le Sénégal, rendez-vous le 25 janvier toujours à Bafoussam.