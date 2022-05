Calgliari reprend la Salernitana sur le gong

Salernitana (3-5-2) : Sepe - Gyomber, Radovanović, Fazio - Mazzocchi, Ederson, Bohinen (Kástanos , 60e), Coulibaly, Ruggeri (Zortea, 80e) - Verdi (Perotti, 84e), Đurić (Bonazzoli, 81e). Entraîneur : Nicola.



Cagliari (3-5-2) : Cragno - Ceppitelli (Baselli, 79e), Lovato, Altare - Bellanova, Deiola (Pereiro, 71e), Grassi, Rog (Marin, 59e), Lykogiánnis - João Pedro, Pavoletti (Keita, 71e). Entraîneur : Agostini.

Et le match du maintien est pour… personne !Très serré, le score entre les deux équipes se battant pour leur survie en Serie A s'est achevé sur un nul lors de la 36journée de championnat. L'ouverture du score a été l'œuvre de Verdi, à vingt grosses minutes du terme, sur un penalty sanctionnant une faute de Lovato sur l'entrant Kástanos. Pour son premier match sans Mazzarri, remplacé par Agostini en raison des derniers résultats catastrophiques de son équipe, Cagliari a donc cru s'incliner. Mais au bout du bout, Altare est parvenu à égaliser pour rester au contact de la Salernitana (première non relégable, un point devant son adversaire du jour).Hormis ces deux réalisations et ce scénario un peu fou, quelques occasions ont vu le jour des deux côtés. Pavoletti aurait ainsi pu trouver le chemin des filets pour les Sardes en première période, alors que son partenaire Grassi a touché le poteau. En face, Ederson a eu sa chance de la tête ou du pied et Kástanos s'est lui aussi procuré une situation chaude. À noter que, sur le banc, Radinović et Ribéry ont tous les deux été expulsés pour une grosse chamaillerie. En plein temps additionnel et avant le but du 1-1, l'arbitre a également sifflé un nouveau péno pour les visiteurs… avant de revenir sur sa décision, avec l'aide du VAR.Rien n'est joué, en bas du classement !