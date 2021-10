Burak Yılmaz, comme un Turc qui cloche

Homme fort du titre lillois l’an dernier, Burak Yılmaz tourne au ralenti depuis le début de saison à l’image d’une attaque nordiste qui peine à convertir ses occasions. Un réveil est attendu et le déplacement au Parc des Princes (21h) ce vendredi a tout du cadre idéal pour voir Burak se remettre en selle.

À la conquête du Kral

« Burak a de la crispation, le fait d'être sur une moins bonne série crispe le dernier geste. Il faut plus de légèreté et de fluidité, ça permet de mieux finir les actions. »

« Burak pèse sur la défense et c’est un joueur qui continue à nous aider par sa présence, son physique et son expérience. »

Le Roi du Parc ?

Par Andrea Chazy, à Lille

C’était possiblement sa plus belle frappe du match. En dégommant une bouteille d’eau au moment de sa sortie à la 77minute d’un LOSC-Brest cadenassé, Burak Yılmaz ne cachait pas sa colère. Celle d’un homme en proie au doute, qui tente beaucoup mais réussit peu. Celle d’un buteur en quête de sensations passées. Pourtant, si l’on regarde les chiffres et seulement les chiffres, le début de saison en Ligue 1 de Yılmaz est dans la même veine que celui de l'an dernier. Après neuf journées, il a fait trembler les filets à trois reprises contre quatre au bout de neuf journées et a délivré le même nombre de passes décisives (2) qu’en 2020-2021. Le problème, c’est que le LOSC n’avance pas au même rythme que l’an dernier. Et ne pas réussir à battre Brest, relégable, à domicile quand on a des ambitions, forcément ça peut rendre fou.Yılmaz n’est peut-être pas superstitieux, mais il a l’art de dégoupiller sensiblement à la même période. Déjà l’an dernier, au cœur du mois d’octobre, il avait enragé à sa sortie face à l’OGC Nice à la 79minute de jeu avant de s’expliquer et de s’excuser devant le groupe pour la suite que l’on connaît. Bis repetita ces derniers jours au Domaine de Luchin où le bomber de 36 piges a rencontré le président et présenté ses excuses à Jocelyn Gourvennec., expliquait le coach lillois en conférence de presse.Sur le terrain, il est vrai que Yılmaz se démène pour tenter de porter son LOSC : il court et tire beaucoup. Mais pas toujours à bon escient ou dans le sens du jeu. Il voit aussi que Jonathan David, son compère en attaque, est meilleur buteur du championnat avec sept buts inscrits. C'est la moitié du total des Dogues depuis le début de saison en Ligue 1 - qui pointent à la douzième place au classement des attaques -, eux qui n'ont également inscrit qu'un seul pion en trois matches de Ligue des champions (signé... Yilmaz)., reprend Gourvennec.(...)En ce moment, Yılmaz illustre le déficit offensif d'une équipe qui a retrouvé une certaine solidité défensive mais qui patine devant le but adverse au moment de conclure. Un regret confirmé par Gourvennec :Et forcément, le club compte sur Burak pour arranger cela.Malgré la baisse de régime de son « Kral » , le LOSC continue de croire en son buteur pour lui permettre de refaire honneur à la Ligue des talents. Ses coéquipiers en tête, par le biais d'Amadou Onana, aiment mettre en avant le travail de l’ombre effectué par le Turc pendant un match :, détaille le capitaine des Espoirs belges.Dans la tête de Gourvennec, il n’est pas question de mettre Yılmaz au placard. Au contraire. L’ancien coach de Bordeaux et Guingamp joue la carte de l’apaisement et ne veut surtout pasDes agneaux, c’est tout ce qu’il ne faudra pas être sur la pelouse du Parc des Princes ce vendredi, sur les coups de 21 heures. L’an dernier, Yılmaz n’avait pris part qu’un petit quart d’heure à la victoire lilloise (1-0) dans la capitale qui s’est avérée décisive dans la conquête de l’Hexagoal. Il ne serait pas impossible de le voir débuter sur le banc, alors que Lille ira défier Séville en Andalousie ce mardi en C1, un match capital pour son avenir européen. Au Parc, Benjamin André ne sera pas là, Marco Verratti et Kylian Mbappé non plus côté parisien. Qu'à cela ne tienne, Burak rêve d’une soirée parfaite Porte de Saint-Cloud.