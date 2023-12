Zinédine Zidane dévoile la plus grande déception de sa carrière

Attention, discussion entre légendes.

Dans le dernier épisode du Skweek Show, publié ce vendredi sur YouTube, Tony Parker a eu l’occasion de s’entretenir avec Zinédine Zidane. Les deux monuments du sport français ont conversé pendant plus de 50 minutes, évoquant des souvenirs personnels et dressant des comparaisons entre football et basket. Le Ballon d’or 1998 a également été invité à revenir sur la plus grande déception de sa carrière. Contrairement à ce que certains auraient pu penser, il n’a alors pas du tout mentionné la finale de la Coupe du monde 2006 – au cours de laquelle il avait été expulsé après avoir asséné un coup de boule à Marco Materazzi –, préférant mettre en avant la relégation de l’AS Cannes en D2, en 1992.

<iframe loading="lazy" title="SKWEEK SHOW BY TONY PARKER EP. 12 with ZINÉDINE ZIDANE" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/tKynw5hcbJs?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Malgré cinq buts et huit passes décisives, le jeune milieu offensif n’avait pas pu éviter la descente de son club formateur, dix-neuvième à l’issue de la saison. « Ma plus grande déception était de descendre avec un club », a ainsi révélé le natif de Marseille, qui a été transféré à Bordeaux dans la foulée. « Comme j’étais un espoir, ils (les dirigeants, NDLR) m’ont vendu tout de suite », s’est-il remémoré.

La suite de l’histoire, on la connaît…

