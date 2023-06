Zidane devient parrain d’une association pour enfants malades du cancer

C’est rieng, c’est les émotiongs.

Ce lundi après-midi à Istres, Zinédine Zidane a été nommé parrain de l’association Le Point rose, qui lutte en faveur d’enfants malades et a pour projet de leur construire une maison médicale, en plus d’aider les familles à se reconstruire après la perte d’un enfant. Le Marseillais s’est dit très fier de ce nouveau rôle et n’a pas réussi à contenir ses larmes au moment de prendre la parole.

Zinédine Zidane ému aux larmes après avoir été nommé parrain d'une association pour enfants malades du cancer pic.twitter.com/NJcbqQFADV — BFMTV (@BFMTV) June 19, 2023

L’ancien entraîneur du Real Madrid est également parrain de l’association ELA depuis 2000, qui lutte contre les leucodystrophies, des saloperies de maladies dégénératives qui affectent le système nerveux.

Pas des larmes de crocodile, le Nîmes Olympique peut donc chercher son nouveau coach ailleurs.

