Youssouf Fofana sur sa place en Équipe de France : « Devant moi, j’ai trois martiens »

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann.

« Il ne me manque presque rien, c’est juste que, devant moi, j’ai trois martiens qui n’arrêtent pas de performer depuis la Coupe du monde. Ils se sont bien trouvés, c’est dur d’en déloger un ». Amené à évoquer son temps de jeu avec les Bleus et sa probable titularisation pour le compte de la réception de l’Écosse en amical ce mardi, Youssouf Fofana a tout simplement assuré qu’il comprenait sa situation.

« Si je joue face à l’Écosse, ça pourrait être une opportunité de me montrer. Si j’ai du temps de jeu. Je ne m’en fais pas pour ça. Il faudra juste que je sois bon, a lancé le milieu de terrain de l’AS Monaco en conférence de presse, je retiens beaucoup de choses de ces convocations [stages à répétition avec les Bleus avec peu de matchs au compteur]. Il y a des joueurs de qualité, beaucoup de choses à apprendre venant d’eux. J’essaie de prendre un peu partout. J’essaie d’engranger de l’expérience. On a joué pas mal de bons matchs, c’est bien pour le CV, pour ne pas être surpris ou un peu excité comme un enfant si ça devait se reproduire. On va dire que je suis prêt maintenant. »

Y’a plus qu’à.

