Wendie Renard s’explique sur son retrait de l’équipe de France

Qui est surpris ?

Wendie Renard s’est confiée à RMC Sport ce dimanche. L’internationale tricolore aux 142 sélections, qui portait jusqu’ici le brassard chez les Bleues, revient sur les faits qui l’ont poussée à se mettre en retrait de l’équipe de France ce vendredi 24 février, elle qui a d’ailleurs été suivie dans cette démarche par les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, ainsi que par sa coéquipière lyonnaise Perle Morroni. « J’ai l’impression que nous femmes et sportives de haut niveau, […] on doit toujours, toujours se battre, explique Renard. Aujourd’hui, c’est personnel. Je n’arrive pas à faire semblant. […] Que j’y retourne ou pas, à la limite, je m’en fous. Le problème est que ce maillot de l’équipe de France, à partir du moment où on le porte, on doit le respecter, et je l’ai toujours respecté, je l’ai toujours défendu. Mais on se doit, individuellement et collectivement, la Fédération aussi, de le mettre là où il le mérite. Selon moi, il y a des décisions qui sont prises… On a loupé un virage après la Coupe du monde 2019, il y a un élan qui est cassé. […] D’une manière générale en club, on a du mal. Quand tu vois que Barcelone remplit son stade de 90 000 personnes, qu’en Angleterre cela prend… tu avais de l’avance sur ces pays-là. Je mange, je dors, je bouffe foot. Je me dis : comment se fait-il que l’on avait de l’avance et qu’aujourd’hui on a du retard, c’est qu’on a loupé quelque chose ! C’est d’une manière générale, on se doit de passer à la vitesse supérieure si on veut gagner un titre avec l’équipe de France. »

Au cours de l’entretien, la défenseuse centrale de l’Olympique lyonnais est également revenue sur le moment où sa décision a été prise : « Pour moi, ce n’est même pas courageux, c’est juste que c’est une accumulation de choses aujourd’hui. Continuer dans de telles conditions, ce n’est pas possible. […] Pour être honnête… 2023, je ne voulais plus aller en équipe de France. Cela me trottait dans la tête depuis un moment. » Elle s’est également exprimée sur les discussions qu’elle a eues avec plusieurs acteurs du football français : « Avant ce stage, je savais que ça allait être le dernier. Je pense avoir bien fait les choses. J’ai parlé de cette décision d’abord à mon président Jean-Michel Aulas, et il m’a dit d’en discuter avec le président de la FFF. Le président Diallo m’a reçue. Avant de le voir, j’ai appelé le président Le Graët pour lui dire que j’allais m’entretenir avec le président Diallo, et que j’allais prendre du recul avec l’équipe de France. Ensuite j’ai vu la coach […]. Je parle purement sportif et qualité pour pouvoir évoluer. Les sportifs de haut niveau comprendront de quoi je parle, je ne peux pas donner plus de détails que ça aujourd’hui. […] Cela ne veut pas dire que l’on va forcément gagner, mais il faut au moins réussir à mettre tout de notre côté pour se donner les moyens. Même avec les clubs, c’est compliqué. Mon message est clair. Il y a des choses à faire au plus haut niveau, et je pense que l’on est en train de passer à côté de certaines choses. Il faut à un moment donné que l’on passe à la vitesse supérieure, je ne peux plus cautionner ça personnellement. »

