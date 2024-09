Vincent Labrune : « Je ne me suis jamais drogué de ma vie »

Cartes sur table. L’amateur de poker et de backgammon, par ailleurs président de la LFP, Vincent Labrune a pris le temps de répondre à de nombreuses questions, pour le portrait que le 219e numéro de So Foot lui a consacré.

Tout y passe : Orléans, Marseille, le « cauchemar » de l’appel d’offres des droits télé du foot professionnel français ou encore sa période avec Jean-Luc Delarue. S’il a colmaté tant que possible les excès de l’animateur star du petit écran, il se défend de l’y avoir accompagné : « J’ai beaucoup de défauts, mais en revanche, je ne me suis jamais drogué de ma vie. Pour une raison simple : je suis totalement hypocondriaque. Et la deuxième raison, c’est que je n’avais pas besoin de me droguer pour être enthousiaste, énergique et un peu speed. »

