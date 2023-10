Verratti : « Avec Matuidi et Motta, on savait qu’on allait avoir la maîtrise »

Souvenirs, souvenirs.

Parti du Paris Saint-Germain cet été après onze ans passés dans la capitale française, Marco Verratti a (presque) tout connu de l’ère qatarie. À commencer par cette période dorée où son trio avec Blaise Matuidi et Thiago Motta dans l’entrejeu affolait l’Europe. « On était très complémentaires. Des joueurs comme Blaise, Thiago ou moi il y en a d’autres, mais là chacun avait son rôle. C’était un tel plaisir ! On savait qu’on allait avoir la maîtrise, a-t-il confié dans les colonnes de L’Équipe. Même quand on a joué contre le grand Barcelone, on savait qu’on allait être au même niveau au milieu. » Une facilité qui s’est perdue ensuite, notamment avec la retraite de son compatriote. « Il nous a parfois manqué cet équilibre, c’est vrai, du fait des choix du club, poursuit-il. J’ai pris un grand plaisir lors des premières années que je n’ai pas retrouvé ensuite. Ça ne nous a pas empêchés de faire de grands matchs, mais on aurait pu faire mieux. »

Quoi qu’il en soit, le « petit hibou » assure rester très attaché à la ville de Paris et au club, malgré une fin d’histoire plus compliquée. « Tu ne fais pas onze ans dans une équipe si tu n’es pas amoureux. J’ai eu beaucoup de propositions au fil des ans et même si j’ai pu réfléchir, ma priorité a toujours été de rester ici, assure-t-il encore. Jamais je n’aurais pensé faire une telle carrière. Je sortais de l’équipe de ma ville (Pescara), en Serie B. Me retrouver ici avec de très grands joueurs a été un choc. Mais après, j’ai tout aimé. De la ville, du club. Je suis un affectif. Quand je suis bien quelque part, je fais tout pour rendre. »

Qu’il ne s’en fasse pas, le coup de foudre aura été réciproque.

