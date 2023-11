Une pépite d’Arsenal colle dix buts aux U16 de Liverpool

Encore plus fort que le fameux nonuplé d’Erling Haaland.

Sans match de championnat U18 ou U21 ce week-end, Chido Obi-Martin est redescendu chez les moins de 16 ans d’Arsenal pour passer le temps. L’attaquant de 15 ans avait visiblement des fourmis dans les jambes puisqu’il a fait vivre un enfer à la défense des U16 de Liverpool ce samedi. Le killer a inscrit la bagatelle de dix buts (!!!) lors de la rencontre, remportée 14-3 par les jeunes Gunners. Son coéquipier Max Dowman s’est également illustré ce samedi avec deux buts et trois passes décisives… à seulement 13 ans. International danois chez les U17, Obi-Martin a déjà eu l’occasion de s’entraîner ponctuellement avec l’équipe première du club londonien.

15-year-old Chido Obi-Martin scored 10 goals as Arsenal's Under-16s thrashed Liverpool Under-16s 14-3.

Obi-Martin usually plays with higher age groups and has trained before with the first team.🔴 pic.twitter.com/8nXFQUK9Nt

