Une jeune de 13 ans alignée en sélection sud-africaine à cause d'un conflit entre les joueuses et la fédé

Pour le dernier match de préparation à la Coupe du monde féminine qui débute le 20 juillet en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud était opposée au Botswana ce dimanche. Mais le foot n’était pas l’élément central de ce rendez-vous. La sélectionneuse de l’Afrique du Sud Desiree Ellis s’est retrouvée seule face à son destin puisque les joueuses de son équipe ont décidé de boycotter la rencontre pour protester contre leur rémunération, qu’elles jugent trop faible, mais aussi contre le choix du stade de Tsakane (à 50 kilomètres au sud-est de Johannesburg), pas adapté au football de haut niveau à leur goût. Face à cette impasse, la technicienne sud-africaine a été obligée d’aligner une équipe bis à l’improviste avec une heure de retard et une surprise : une jeune joueuse de 13 ans. Logiquement, le Botswana s’est imposé cinq buts à zéro.

