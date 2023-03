Une expérimentation des fumigènes dans les stades lancée par l’État français

Une petite révolution mine de rien.

Malgré les interdictions et les sanctions prononcées lors de leur utilisation, les fumigènes sont régulièrement présents pour mettre l’ambiance dans les tribunes un peu partout en France. Face à ce constat, l’État a décidé de faire un pas vers les supporters : dans un décret publié ce mercredi au Journal officiel, les pouvoirs publics ont annoncé l’autorisation expérimentale d’articles pyrotechniques dans les enceintes sportives non couvertes. La publication parle d’une « expérimentation, sur une période de trois ans, visant à permettre aux clubs sportifs professionnels, en collaboration étroite avec les associations de supporters, et avec l’accord des autorités locales, d’organiser des animations pyrotechniques réalisées par des supporters dans un cadre prédéterminé, encadré et sécurisé ».

À partir de ce jeudi et jusqu’en 2026, les supporters des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 auront donc la possibilité de craquer des fumigènes dans les stades en toute légalité. Le décret joint malgré tout un ensemble de mesures à cette autorisation, comme l’obligation de faire une demande au préfet local, la désignation des personnes autorisées à utiliser les engins ou encore l’établissement d’une liste des articles utilisés. L’objectif de cette expérimentation est clair : « Tendre vers la disparition de l’utilisation illégale et non sécurisée d’articles pyrotechniques dans les tribunes des stades. » Une première approche qui ouvre la porte à une utilisation encore plus large dans les prochaines années si l’expérimentation est concluante.

