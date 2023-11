Une équipe tchèque termine la rencontre avec 16 cartons jaunes

Jaune pour tous !

Difficile de trouver plus divertissant que le football de district. Lors d’un match entre le TJ Sokol Úpohlavy et le TJ Sokol Libochovany le week-end dernier, deux clubs qui évoluent au plus bas échelon des championnats en Tchéquie, une situation peu commune a eu lieu. Alors que les visiteurs d’Úpohlavy sont menés 6 à 0 à la 82e minute, l’un de leurs joueurs, Martin Blizil, marque pour réduire la marque à 6-1.

À la suite de ce but, tous les joueurs de l’équipe ont retiré leur maillot pour célébrer, imités par les cinq joueurs qui se trouvaient alors sur le banc. S’en est suivie une pluie de cartons jaunes, que l’arbitre a notés dans le rapport d’après-match, faute d’avoir pu distinguer les numéros de tous les joueurs concernés par la sanction sur le terrain. Sur Facebook, le club a réagi en déclarant que « le dernier match ne s’est pas passé tout à fait comme nous le voulions… Mais à la surprise de tous ceux présents, nos joueurs ont peut-être battu un record du monde. » Le club s’est finalement incliné 6 à 2, avec tous ses joueurs sanctionnés d’un carton jaune.

Comme dit le dicton : jamais quinze sans seize.