Si le FC Nantes pourrait prendre l’ascenseur, France Télé promet d’éviter la censure.

Alors que de plusieurs syndicats entendent profiter de la finale de la Coupe de France pour montrer à Emmanuel Macron leur mécontentement vis à vis de la réforme des retraites, France Télévisions indique qu’il n’y aura pas de censure concernant d’éventuelles actions militantes. « France Télévisions fait son métier et assurera la meilleure retransmission de cette finale de la Coupe de France, la plus factuelle et fidèle à ce qui se passera dans le stade » , a indiqué ce samedi, à l’AFP, le groupe en charge de la diffusion de la finale de la Coupe de France.

Vendredi, la CGT de France Télé avait, suite aux différentes informations parues dans la presse, fait part de ses inquiétudes dans un communiqué. Le syndicat indiquait que si « les sifflets et huées à l’encontre du chef de l’Etat qui pourraient survenir pendant ou à la fin de la rencontre » étaient « coupés à l’antenne », « ce serait un cas de censure majeure dans notre pays qui décrédibilisera une fois de plus l’information desservie sur France 2. »

Une crédibilité déjà entamée quand la rédaction n’avait pas reconnu l’immense Jean Marc Furlan au mois de décembre.

