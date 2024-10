Une chanson d’EA Sports FC 25 fait polémique

Rassurez-vous : Thierry Lloret n’a rien à voir avec toi ça.

Les amateurs de jeux vidéo n’auront pas manqué la sortie du plus célèbre des jeux de football, EA Sports FC 25 : disponible depuis le 27 septembre, le jeu fait déjà beaucoup parler les utilisateurs. Toutefois, la polémique du weekend en Espagne ne concerne pas les graphismes mais bien le clip de l’une des 117 chansons qui résonne dans le menu du jeu. La vidéo de « Lloret del Mar« , interprété par le rappeur polonais Mata et au top des charts dans son pays avec plus de 6 millions de vues sur YouTube, n’a pas été tournée à Lloret mais bien à Malaga, à plus de 1000 kilomètres de là. Voilà l’unique raison du courroux de quelques complotistes férus de géographie, reconnaissant notamment l’un des bars les plus connus de Malaga dans l’extrait.

<iframe loading="lazy" title="Mata - Lloret de Mar (EA SPORTS FC 25 Official Soundtrack)" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/6mB-EH98PiA?start=120&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

La chanson, qui évoque une histoire d’amour estival, est un hommage à la commune de la Costa Brava, destination favorite du rappeur lorsqu’il était jeune. Toutefois le clip, pour de simples raisons pratiques, aurait été tourné au sud du pays, profitant de paysages méditerranéens similaires à ceux de Lloret et beaucoup plus accessibles. Une délocalisation parfaitement assumée par Mata, désamorçant aussitôt la polémique. Un coup de projecteur sur le clip qui aura toutefois permis d’y apercevoir Wojciech Szczęsny, qui se préparait déjà à profiter du soleil ibérique.

Tiakola, lui, s’est beaucoup moins pris la tête pour son clip.

