Un supporter fait fuiter les prochains maillots du FC Nantes

Encore un dysfonctionnement.

Les supporters du FC Nantes ont du talent. L’un d’entre eux a dévoilé, anonymement sur Twitter, les futurs maillots des Canaris alors que ceux-ci ne devraient être officialisés que jeudi soir. « En plus de la billetterie sur laquelle il faut travailler, tu penseras à embaucher des professionnels pour ta boutique en ligne », a-t-il fustigé le FCN. Tout au long d’un thread publié sur le réseau social, il explique les quelques démarches à suivre pour retrouver ces tuniques en avant-première. « Je travaille dans l’informatique mais ce que je viens de faire est quasiment à la portée du premier venu. C’est d’une sécurité… si faible mais si faible. »

Bravo #FCNantes. Voici les maillots de la saison prochaine ! En plus de la billetterie sur laquelle il faut travailler, tu penseras à embaucher des professionnels pour ta boutique en ligne. Tuto sur comment j'ai fait en deux clics (sans trop y croire) dans le message suivant. pic.twitter.com/jjPOyUe8H0 — Λtlas 🔰 #CN (@AtlasFootFR) July 13, 2023

Finalement, pas de grande surprise à venir pour ces tant attendus maillots. Beaucoup de jaune évidemment, un col version polo et un ensemble extérieur blanc. « Certains m’en voudront sans doute (au club évidemment) mais si ça permet, au FC Nantes ou à d’autres clubs, de faire plus attention à l’avenir, j’estime que ma mission est plutôt réussie. (…) Honnêtement, je me suis demandé si je devais le faire. Et je me suis rappelé des heures passées sur la billetterie l’année dernière à galérer et galérer, tout ça pour ne rien avoir au final », explique le supporter anonyme. Depuis l’annonce de sa trouvaille, la manipulation n’est plus possible grâce à une mise à jour.

Et si vous remplacez "domicile" dans le lien par "exterieure", vous pouvez admirer la seconde tenue du club ! Je travaille dans l'informatique mais ce que je viens de faire est quasiment à la portée du premier venu. C'est d'une sécurité… si faible mais si faible. — Λtlas 🔰 #CN (@AtlasFootFR) July 13, 2023

Après la cellule de recrutement, place au site du club ?

Comment Nicolas Pallois est devenu une star dans un petit village de Madagascar