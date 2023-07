Un record d’affluence en vue pour Australie-France

Ça va faire du bruit.

Les Bleues s’apprêtent à disputer vendredi leur dernier match de préparation avant le Mondial féminin face aux hôtes australiennes (11h30 en France). À guichets fermés, le Marvel Stadium de Melbourne, qui ne recevra d’ailleurs aucun match au long de la compétition, va accueillir plus de 50 000 personnes comme l’a annoncé la Fédération australienne. Ce sera tout simplement un record d’affluence dans l’histoire de la sélection australienne, pulvérisant l’ancien qui datait de 2021 lorsque les Matildas avaient accueilli les États-Unis devant 36 109 supporters.

Marvel Stadium 🏟️🔴⚫️ Plus de 50 000 personnes seront présentes demain pour 🇦🇺🆚🇫🇷#FiersdetreBleues pic.twitter.com/0lgHz7wiJg — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 13, 2023

Pour les joueuses d’Hervé Renard aussi le moment sera particulier. L’équipe de France féminine n’a joué qu’une seule fois devant un public aussi nombreux, lors de la demi-finale des Jeux Olympiques 2012 à Londres contre le Japon (61 482 spectateurs). Seules Wendie Renard et Eugénie Le Sommer sont encore présentes dans l’effectif. Durant la Coupe du monde qui se profile entre l’Australie et la Nouvelle Zélande, il n’y a que deux stades qui auront une capacité supérieure à 50 000 personnes : le Stadium Australia de Sydney et le Suncorp Stadium de Brisbane. Les Bleues joueront leur match de phase de groupe contre le Brésil dans la deuxième enceinte.

De quoi bien se mettre dans le bain.

