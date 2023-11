Un maillot de Bobby Charlton déchaîne les enchères

Téléachat.

Un maillot porté par feu Bobby Charlton lors de la demi-finale de Coupe du monde 1966 a été vendu pour 59 050 livres sterling (67 800 euros). Ce sont les commissaires-priseurs de Hansons qui ont orchestré la vente et qui racontent l’histoire de ce maillot. Des manches longues, un tissu blanc taché, trois lions sur le cœur et un imposant 9 rouge dans le dos, la pièce de collection est signée de la main de Bobby Charlton.

The England shirt worn by Sir Bobby Charlton in the 1966 World Cup semi-final has been sold at auction 💰#BBCFootball pic.twitter.com/1ytgOF1L4z

— BBC Sport (@BBCSport) November 14, 2023