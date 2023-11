Un joueur de troisième division allemande décède à 25 ans

C’est son club, le SSV Jahn Regensburg, qui a annoncé la malheureuse nouvelle : Agyemang Diawusie est décédé ce 28 novembre. L’ailier de 25 ans, passé par la formation du RB Leipzig, avait déjà pas mal vagabondé outre-Rhin. Il a joué son dernier match avec le Jahn en amical contre Augbsourg le 16 novembre dernier après avoir porté les couleurs, entre autres, du Dynamo Dresde, d’Ingolstadt et du SpVgg Bayreuth.

🕯️ Am heutigen Dienstag hat der SSV Jahn die schreckliche Nachricht erhalten, dass Jahn Profi Agyemang Diawusie im Alter von 25 Jahren verstorben ist. Der Verein ist geschockt und zutiefst betroffen über dieses tragische Ereignis. pic.twitter.com/hlh85RP54y — SSV Jahn Regensburg (@SSVJAHN) November 28, 2023

Le média allemand Bild annonce qu’il serait décédé de causes naturelles. Son club lui, fait part de ses condoléances : « La famille Jahn pleure avec les personnes endeuillées et ses pensées vont à la famille, aux proches et aux amis d’Agyemang. »