Un joueur de Cordoba (D3 Espagnole) s’effondre sur la pelouse, mais veut reprendre la partie

Grosse frayeur ce samedi lors d’une rencontre de Primera Federación (la D3 espagnole). Après seulement dix minutes de jeu, Dragiša Gudelj, le frère du joueur de Séville, s’effondre sur la pelouse. Les secours réagissent rapidement et installent le Serbe sur une civière afin de l’installer dans l’ambulance déjà arrivée sur place pour le conduire à l’hôpital.

Sauf qu’entre-temps, le joueur a retrouvé ses esprits, bien aidé par un massage cardiaque, et veut reprendre la partie. La raison l’emporte finalement, la rencontre est suspendue à 1-1 et Gudelj emmené à l’hôpital. Bonne nouvelle, ce dimanche matin, Córdoba indique que le joueur va bien après avoir passé la nuit en observation et qu’il devrait bientôt pouvoir rentrer chez lui.

ℹ️ Nos alegra informar de que Dragi ha pasado bien la noche y que pronto pasará a planta 🙌#FuerzaGudelj 8️⃣🦅 pic.twitter.com/CEj53yQNAZ — Córdoba CF🇷🇸 🦅 (@CordobaCF_ofi) March 26, 2023

Tout est bien qui finit bien.

