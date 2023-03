Un fresque de Just Fontaine inaugurée à Auguste-Delaune

Artiste reconnait artiste.

Décédé le 1er mars, Just Fontaine a été honoré sur toutes le pelouses de France cette semaine, par des minutes de silence, ou d’applaudissements. Ce dimanche, alors que Reims recevait Ajaccio, le club où il a joué 152 matchs a inauguré une fresque le représentant, sur un des murs du stade Auguste-Delaune. « Le club m’a contacté mercredi après-midi. J’ai passé la nuit dessus. Le lendemain, j’étais levé à 5 heures pour la découpe et la vectorisation du portrait en version XXL. Normalement, il m’aurait fallu 15 jours, là, j’ai eu 48 heures », a raconté Arno Kusek, l’auteur de cette fresque en pochoir, au Parisien. L’oeuvre trône à quelques mètres de la statut en bronze de Raymond Kopa, inaugurée en 2018, son compère à Reims, et en équipe de France. « C’est fantastique qu’il soit honoré de la sorte », a glissé au quotidien Kellian, un des deux petits fils de « Justo » venus exprès de Toulouse.

Cela a porté chance aux locaux puisqu’ils ont arraché la victoire dans le temps additionnel.

Reims s'en sort miraculeusement face à Ajaccio