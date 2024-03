Un entraîneur allemand condamné à sept ans et demi de prison pour viols et agressions sexuelles

Le tribunal régional de Munich a condamné un ancien entraîneur de football à sept ans et demi de prison pour 488 agressions sexuelles et 153 viols. Selon les informations de la radio allemande BR24, cet homme, ancien entraîneur principal et directeur sportif d’un club de la région de Munich, a abusé d’adolescents de 13 à 19 ans lors de prétendues séances de physiothérapie, qui se déroulaient dans les locaux du club où il exerçait, mais aussi à son domicile.

Missbrauchs-Prozess: Über sieben Jahre Haft für Fußballtrainer https://t.co/Ma9I9p50sg — BR24 (@BR24) March 7, 2024

Il a reconnu les faits. La procureure a déclaré qu’il avait agi de manière « méthodique et planifiée » et a créé « un système perfide où il a manipulé des victimes pour en abuser ». Toujours selon le média allemand, contrairement à ce qu’avait demandé le parquet, le tribunal n’a pas imposé de détention de sûreté à l’homme de 47 ans. Le tribunal a estimé que les éléments constitutifs de l’infraction d’abus sexuel sur des personnes protégées n’étaient pas réunis.

