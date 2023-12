Un crowdfunding mondial pour acheter un club espagnol

Le Barça va y réfléchir sérieusement.

Ce mercredi, AS révèle qu’une entreprise californienne veut acheter un club de football espagnol, basé sur un modèle révolutionnaire de micro propriété collective. Pour le moment, Grenade, Fuenlabrada, Sabadell et Talavera font partie des clubs contactés. Cette nouvelle façon de devenir propriétaire d’un club vient d’être lancée par la société nord-américaine f2o Sport, basée dans la Sillicon Valley, en Californie. Le modèle s’appelle Fan to Owner et permettra aux fans du monde entier de posséder une infime part d’un club de football, en investissant dans ce crowdfunding.

Selon l’AS, l’une de ces 4 équipes espagnoles est en phase de négociation très avancées, il s’agirait du C.E Sabadell FC. « Nous offrons aux fans du monde entier la possibilité de devenir propriétaire d’un club en Espagne et de participer à l’industrie sportive comme jamais auparavant (…) tout en monétisant les unités qu’ils achètent », explique Wolfgang Muller, cofondateur et PDG de la société, au journal espagnol. L’appel au financement a été lancé en novembre sur leur site web et en quelques jours, environ 50.000 euros ont déjà été collectés par les fondateurs qui veulent « mélanger la culture avec le sport » et espèrent atteindre plus de 500 000 euros à l’issue de ce financement.

