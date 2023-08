Ugarte : « Aller au combat, c’est naturel chez moi »

Planquez vos chevilles.

Une nouvelle fois désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a mis le prix cet été pour faire venir Manuel Ugarte, du Sporting CP. Et compte désormais sur la hargne de l’Uruguayen dans son entrejeu. « Aller au combat ? En fait, c’est naturel chez moi. Quand j’entre sur un terrain, la seule chose qui m’intéresse, c’est de récupérer le ballon au plus vite. Ça va de pair avec le style uruguayen. Aujourd’hui, en Uruguay, on voit arriver des joueurs complets, à la fois créatifs et efficaces. Mais avant, on s’est toujours caractérisés par la « garra charrua », une irrépressible faim pour récupérer le ballon, pour lutter, pour être ambitieux », détaille l’intéressé dans une interview accordée à L’Equipe.

Ce grand admirateur de Cristian Rodríguez aura la lourde tâche d’essayer de faire oublier Thiago Motta au poste de sentinelle. « Je savais ce qu’il avait fait et maintenant que je suis là, je me rends compte de la trace laissée par Motta à Paris. Je trouve que c’est une magnifique responsabilité, dit-il à propos de l’Italo-brésilien. J’espère arriver à me faire ma place et gagner l’affection des supporters comme lui. » Autre légende avec laquelle Ugarte a échangé avant de débarquer à Paris : son compatriote, Edinson Cavani. « Il m’avait raconté la relation qu’il entretenait avec ses partenaires, l’ambiance ici. Il m’avait dit que c’est une ville incroyable, un super club où il y a tout. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte combien il est aimé ici. »

VAMOS !

QSI est-il en train de laisser tomber le PSG ?