UEFA : Zvonimir Boban s’en prend à Aleksander Čeferin

Il ne veut plus raconter de Boban.

Arrivé au sein de l’UEFA en qualité de Directeur du football au cours de l’année 2021, Zvonimir Boban a démissionné de son poste en janvier dernier. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, l’ancien meneur de jeu croate est revenu sur les raisons de ce départ : « J’ai fait beaucoup de compromis dans ma vie, et ne suis pas forcément fier de tous. Mais face à l’usurpation et aux calculs politiciens de ternissent le football et ses institutions, cela n’était pas possible de continuer. Malgré mon poste prestigieux et important à l’UEFA, la décision de partir pour rester fidèle à mes valeurs était inévitable. »

Boban s’en prend ainsi implicitement au président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, évoquant la présence néfaste d’une « technocratie footballistique » au sein de l’organisme européen. Parmi les arguments mis en avant par le Croate au moment de démissionner, figurait notamment sa contestation de la modification des statuts de l’UEFA par Čeferin, afin de pouvoir être réélu en 2027.

Nous étions pourtant persuadés que les hommes en costume noir aimaient le football…

Le jour où la France disputait un tournoi international de futsal au Brésil