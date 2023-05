Franck Haise reçoit le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1

Vas-y Franck, c’est bon !

Le meilleur entraîneur de Ligue 1 s’appelle Franck Haise. Le coach du RC Lens a été plébiscité par ses pairs lors des Trophées UNFP. Une récompense de plus pour la magnifique saison des Sang et Or, deuxièmes avec l’impressionnant total de 81 points à une journée de la fin. Igor Tudor, dont l’OM est longtemps resté au contact du Racing, et Paulo Fonseca, tout proche de ramener Lille en Europe, prétendaient également à cette distinction, comme Pascal Gastien, surprenant huitième avec son Clermont Foot, et Philippe Montanier, qui a confortablement maintenu le promu Toulouse.

Soyons francs : il n’y avait pas photo.

Meilleur gardien du championnat, Brice Samba succède à Donnarumma