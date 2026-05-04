Lepaul surpris de ne pas être nommé aux trophées UNFP

Une absence qui fait tâche. Auteur de son 19e but en championnat (et de sa cinquième passe décisive) lors de la défaite de Rennes à Lyon (4-2) dimanche soir, Estéban Lepaul ne figure pas parmi les nommés pour le trophée de meilleur joueur aux Trophées UNFP.

Interrogé sur ce sujet, l’avant-centre du SRFC a été direct : « Est-ce que je comprends? Non, a soufflé l’avant-centre de 26 ans. Est-ce que ça m’affecte? Non, pas du tout parce que ce sont des récompenses individuelles et on a d’autres objectifs collectifs. Si ça m’atteint, ça va me perturber et ce sont des choses qui ne m’atteignent pas du tout. Il y a des votes qui ont été faits, si je ne suis pas dedans, ce n’est pas grave. On passe à autre chose, je me concentre sur le match du week-end. »

« Ça ne me fait ni chaud, ni froid »

Dans les cinq nommés pour le titre de meilleur joueur on retrouve trois Parisens (Ousmane Dembélé, Nuno Mendes et Vitinha), un Lensois (Florian Thauvin) et un Marseillais (Mason Greenwood). Mais le Rennais préfère retenir sa prestation de dimanche soir : « J’arrive à réaliser un but et une passe décisive ce (dimanche) soir. Ça ne me perturbe pas, c’est comme ça, je ne vais pas m’attarder sur ça pendant dix ans. Ce sont des votes, ça ne me fait ni chaud, ni froid. »

Il pourrait vraisemblablement se réconforter avec le trophée de meilleur buteur du championnat. À deux journées de la fin de la saison, il compte trois buts d’avance sur Panichelli, qui s’est fait les croisés, et cinq sur Mason Greenwood, en grande méforme.

Beau lot de consolation.

Lepaul absent aux trophées UNFP : « Ça me fait ni chaud ni froid »