Tiémoué Bakayoko rebondit à Lorient

C’est toujours mieux que de rejoindre le PSG.

En fin de contrat à Chelsea, qui ne comptait plus sur lui, Tiémoué Bakayoko s’est engagé avec Lorient pour les deux prochaines saisons. L’annonce a été faite par les Merlus ce jeudi soir, sous la forme d’une carte postale envoyée par le bonhomme aux supporters du club. L’international tricolore, pilier du titre monégasque voilà six ans, ne sera jamais parvenu à s’imposer au sein des grands clubs européens qu’il a côtoyés (AC Milan et Naples en plus des Blues). Du haut de ses 29 ans, il tentera donc de se relancer du côté du Moustoir, sous les ordres de Régis Le Bris.

Rendez-nous le Tiémoué Bakayoko de 2017.

