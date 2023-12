The Best : Les nommés pour les trophées des meilleurs joueur et joueuse sont tombés

Bravo à Lionel Messi et Aitana Bonmatí pour leur nouveau trophée.

Déjà lauréats du Ballon d’or, chacun dans leur catégorie, Lionel Messi et Aitana Bonmatí seront les grands favoris lors de la cérémonie des trophées « The Best » de la FIFA. Le 15 janvier prochain à Londres, l’organisation mondiale du football remettra ses trophées de meilleur joueur et meilleure joueuse de l’année au cours de sa cérémonie annuelle. Cette année, la FIFA s’est alignée sur le Ballon d’or, du moins chez les hommes, puisque c’est le podium de l’édition 2023, à savoir Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi, qui est nommé pour le trophée The Best.

#TheBest FIFA Men's Player Finalists! 🏆🤩 🇳🇴 Erling Haaland 🇫🇷 Kylian Mbappe 🇦🇷 Lionel Messi Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2023

Chez les femmes en revanche, le podium sera sensiblement différent du Ballon d’or, puisque Linda Caicedo et Jennifer Hermoso ont été préférées à Sam Kerr et Salma Paralluelo. Aitana Bonmati, lauréate du Ballon d’or 2023, sera bien présente pour probablement décrocher une nouvelle distinction individuelle qui viendra remplir une armoire à trophées déjà bien garnie cette année : elle a remporté la Ligue des champions, le championnat et la Supercoupe d’Espagne avec le FC Barcelone, ainsi que la Coupe du monde avec la Roja.

#TheBest FIFA Women's Player Finalists! 🏆🤩 🇪🇸 Aitana Bonmati 🇨🇴 Linda Caicedo 🇪🇸 Jennifer Hermoso Learn more about the final three. 👀🧵 — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) December 14, 2023

Côté gardiens, les candidats – dévoilés il y a plusieurs jours – sont l’Australienne Mackenzie Arnold, l’Espagnole Catalina Coll et l’Anglaise Mary Earps chez les dames, et Thibaut Courtois, Yassine Bounou ainsi qu’Ederson chez les messieurs. Mercredi, c’étaient les nommés pour le trophée du meilleur entraîneur qui étaient dévoilés.

Pas sûr que cette cérémonie ne déchaine les passions, cette année encore.

