Textor : « Certains joueurs réagissent bien au travail, d’autres ne le font clairement pas »

Attention, ça balance fort.

Le patron de l’OL a publié un communiqué après la nouvelle défaite de son équipe sur la pelouse de Reims. Pour appeler au soutien populaire, dans un premier temps : « Je sais à quel point il est difficile pour les supporters de continuer d’apporter leur soutien, mais je n’ai d’autre choix que de vous demander de continuer à le faire – d’apporter un encouragement positif à une équipe fragile, même dans des circonstances difficiles. Il incombe à notre équipe de jouer mieux, mais la colère et la pression des supporters ne donneront certainement pas de meilleurs résultats. »

Avant de clairement pointer du doigt ses joueurs, pas à la hauteur selon lui. « Fabio (Grosso) fait un travail solide. Il en apprend davantage sur ses joueurs chaque jour. Certains joueurs réagissent bien au travail, tandis que d’autres ne le font clairement pas, a-t-il tancé. Malheureusement, lorsque Fabio teste certains joueurs dans cette situation, il n’apprend pas toujours de choses positives, mais il apportera des ajustements en conséquence. » Et le patron de rappeler qu’il aura les mains libres pour renforcer l’effectif au mois de janvier. « Je crois au travail de Fabio, et je crois en sa philosophie d’équipe – il trouvera les joueurs qui répondent à ces attentes, et nous grimperons au classement. »

Allez, plus que trois mois de souffrance pour les Gones.

