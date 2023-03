Tentative d’extorsion de Jean-Pierre Bernès : de la prison requise contre un administrateur judiciaire

Du ferme, ferme, ferme.

Cinq ans de prison dont trois ans avec sursis accompagnés d’une amende de 150 000 euros, c’est ce qu’encourt Michel Gillibert, ancien administrateur judiciaire marseillais, dans une affaire d’extorsion à l’encontre de Jean-Pierre Bernès, l’agent de joueur, de Didier Deschamps et de Corinne Diacre notamment, et ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille. La procureure en charge du dossier, Magali Raffaele, a reconnu « le rôle-clé de commanditaire » du prévenu ce 22 mars. Les faits remontent à 2014 lorsque Michel Gilbert devait recouvrer une dette de 11 millions d’euros auprès de la victime, conséquence de sa condamnation dans une affaire de malversations au sein du club marseillais.

Plutôt que de passer par la justice, le prévenu avait missionné deux personnes, liées au grand banditisme marseillais, pour récupérer son dû. Motif aggravant, au moment des faits, Michel Gillibert était un homme de justice. Selon la magistrate, il « a fait fi de toutes les règles déontologiques et du Code pénal, alors qu’il était un auxiliaire de justice ». L’accusé a toujours contesté avoir orchestré une quelconque opération de racket. Quant aux « mains » de l’ancien administrateur judiciaire, le premier homme, Simon Fedon, est décédé en 2021, tandis que Richard Laaban s’est vu infliger une peine de trois ans de prison dont un an avec sursis, et une amende de 60 000 euros a été requise contre Richard Laaban. Jean-Pierre Bernès a réclamé aux prévenus de lui verser un million d’euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Difficile de berner Jean-Pierre.

