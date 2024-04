Taclé par Bölöni, Oukidja dézingue l'animation défensive du FC Metz

Le groupe vit bien.

Après la défaite du FC Metz contre Monaco samedi (2-5), László Bölöni a tiré à boulet rouge sur son gardien Alexandre Oukidja. Celui-ci a couté un but aux Grenats en tentant une passe du talon sous la pression de Folarin Balogun, une bourde pour laquelle il s’est excusé. « Même si tu gagnes 3-0, tu ne fais pas ça ! C’est un manque de respect vis-à-vis de lui-même, de ses coéquipiers, du staff, du club, des supporters », pestait son coach, en ajoutant que le portier serait sanctionné. Et trois jours plus tard, le calme n’est toujours pas revenu en Lorraine…

La story visé d'Alexandre #Oukidja qui va très probablement faire du bruit… 🥶 pic.twitter.com/VpSvkVAB6T — Talk Metz 🇱🇻 (@talkmetz) April 2, 2024

Ce mardi, sur Instagram, l’Algérien a partagé la vidéo d’une animation tactique sur la manière de défendre en 4-4-2, où l’on voit les joueurs coulisser pour bloquer l’adversaire. Il a accompagné sa story d’un message énigmatique, qui semble viser son entraîneur : « À méditer Mr… »

Spoiler alert : préparez-vous à voir un autre gardien dans la cage à Brest dimanche.