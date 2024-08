Les ultras du Racing annoncent 15 minutes de silence à chaque match

Trop c’est trop.

Strasbourg lancera sa saison dimanche à 17h sur la pelouse de Montpellier, et le Racing ne pourra pas compter sur le soutien plein et entier de ses supporters. Les Ultra Boys 90 ont en effet annoncé qu’ils resteront « silencieux les 15 premières minutes de chaque match, à domicile comme à l’extérieur, jusqu’au départ de BlueCo » pour manifester leur désaccord avec la politique du club. « Malgré la patience de certains, nous devons exprimer nos inquiétudes grandissantes. Le président Marc Keller nous a demandé confiance et temps, mais ses grandes promesses se sont évanouies dans un silence inquiétant », écrivent-ils dans un communiqué.

« Nos cadres historiques sont poussés vers la sortie au profit de jeunes joueurs sans expérience du football de haut niveau. Les décisions sont-elles encore prises à Strasbourg ? Nous en doutons fortement. BlueCo est en train de démolir l’âme du Racing. (…) L’indépendance du club est bafouée, et le désintérêt croissant des supporters en est la preuve », ajoutent-ils, précisant que « d’autres actions de contestation auront lieu au long de la saison ».

Rien de nouveau sous le soleil de la multipropriété.

