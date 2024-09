Éric Roy prêt pour le turn-over

Pas facile de bien figurer dans plusieurs compétitions, quand on s’appelle Brest.

Pourtant, Éric Roy ne se montre pas particulièrement inquiet. Au contraire, l’entraîneur des Bretons semble même assez confiant au vu de son effectif. « Les postes sont doublés, avec des joueurs presque d’égal niveau. Je prends l’exemple de Luck Zogbé contre Toulouse : c’était son premier match en L1, mais je n’avais pas de doute sur le fait qu’il serait performant et il l’a été, a ainsi indiqué le technicien, pour France Bleu. Donc, à chaque match, je vais toujours mettre l’équipe que je considère la plus à même de faire le résultat. »

Et le coach de continuer, toujours aussi optimiste : « Même si, parfois, tu te dis que l’équipe, peut-être, sera un peu moins forte, mais qu’elle est plus en forme, parce qu’elle est plus fraîche, il n’y aura pas d’hésitation. Parfois, je serai à même de faire tourner. Parfois non, si ça ne le demande pas. Mais, quoi qu’il en soit, je n’hésiterai pas. Dans ma tête, je me suis déjà fait trois équipes pour les trois matchs qui arrivent. »

