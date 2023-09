Soupçonné de dopage, Paul Pogba contre-attaque

Plus de ballon, et plus de salaire.

Depuis le début de son affaire liée à une apparente prise de produits dopants, Paul Pogba n’a plus le droit d’exercer son activité professionnelle de footballeur. Mais le Français, contrôlé positif à la testostérone après le match contre l’Udinese comptant pour la première journée de Serie A, ne compte pas se laisser faire.

Suspendu à titre conservatoire, le milieu de terrain de la Juventus a ainsi réclamé une contre-expertise dont les résultats devraient être dévoilés autour du 20 septembre 2023 selon les informations recueillies par l’AFP. En attendant, l’ancien de Manchester United ne peut même pas s’entraîner avec son club.

Fin de carrière ou nouveau rebond à prévoir ?

