Sochaux veut être réentendu par la DNCG

L’accord ou la mort.

La décision négative du CNOSF rendue mardi n’a évidemment pas été digérée par les dirigeants du FC Sochaux-Montbéliard. Laurent Cotteret, l’un des avocats de Romain Peugeot, s’est même montré très circonspect au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard : « Nous avions fourni des éléments très solides du côté des repreneurs, un dossier avec des engagements fermes et irrévocables, malheureusement on a le sentiment que ces éléments n’ont pas du tout été pris en compte. » Dans l’optique de mieux évoluer le dossier complet, les Lionceaux abattent leur dernière carte dans la partie pour être de nouveau entendus par la DNCG.

Dans les colonnes de L’Équipe, l’avocat de Romain Peugeot a expliqué la démarche : « On va contester la précédente décision de la DNCG, mais on va également faire opposition à l’avis du CNOSF, comme c’est prévu par le code du sport. » Selon lui, le dossier est « en béton armé » et ne mérite pas un tel traitement. Soutenu par les élus locaux, dont le député Renaissance du Doubs Nicolas Pacquot, le FCSM espère faire entendre sa voix pour éviter un dépôt de bilan. Nicolas Pacquot a d’ailleurs alerté l’Élysée et la ministre des Sports ce mercredi.

Comme lui, appelez vos amis, vos voisins et vos parents : il faut sauver le soldat sochalien.

