Sochaux : L’accord entre Romain Peugeot et Nenking finalement compromis ?

Doubs Jésus.

Pour sauver le FC Sochaux-Montbéliard, un accord avait été trouvé entre Romain Peugeot et Nenking, l’actionnaire du club, en milieu de semaine. Alors que tout semblait ficelé, cet accord pourrait finalement être compromis. Si l’héritier de la famille Peugeot semble prêt à respecter sa part du deal, à savoir injecter huit millions d’euros dans le capital du FCSM, Nenking aurait retourner sa veste et ne souhaiterait plus débourser les quatre millions promis.

@FCSM_officiel C’est malheureusement une très mauvaise nouvelle Malgré les promesses faites, Nenking et Zhong refusent de mettre les 4 M€ promis ! Une trahison de plus. Les vrais responsables sont en Chine : intouchables. Souhaitons que le plan B de Romain Peugeot fonctionne 🤞 pic.twitter.com/EZfyL7UiX3 — Cédric Perrin (@cperrin90) July 29, 2023

C’est ce qu’indique Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, sur les réseaux sociaux. Un retournement de situation qui met, une nouvelle fois, en péril l’avenir du club, désormais suspendu au plan B de Romain Peugeot avant de rencontrer le CNOSF ce lundi après-midi pour négocier son maintien en Ligue 2.

Autant dire que ça urge.

