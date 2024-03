Sampaoli : « L’OM n’avait pas les moyens pour lutter contre le PSG »

« Tiens Pablo, mon CV. »

Presque deux ans après son départ surprise de l’OM, Jorge Sampaoli s’est justifié sur sa décision de quitter Marseille lors de l’été 2022. « Après avoir été vice-champion de Ligue 1 et qualifié en Ligue des champions, j’avais d’autres aspirations. J’ai senti que le club n’avait pas forcément les moyens pour lutter contre le PSG », a avancé l’Argentin sur RMC, « Par respect pour le propriétaire et pour le président, j’ai préféré me mettre de côté. Je pensais que, pour vraiment progresser, le club avait besoin d’un autre type de joueurs. Et le club n’était pas en condition pour me les apporter. »

Jorge Sampaoli a toutefois pris soin de remercier Pablo Longoria, tout en se montrant honnête sur la suite de sa carrière après ce choix : « Après, les projets que j’ai pris derrière, là on peut se dire que c’était une erreur de ne pas rester à Marseille. Mais il faut prendre les décisions sur le moment. En revanche, oui, les choix que j’ai fait après Marseille, ça a été des erreurs de me lancer sur des projets de clubs en crise. »

Surtout que niveau crise, l’OM aurait pu le servir.

