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Un dinosaure des bancs de touche reprend du service

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Un dinosaure des bancs de touche reprend du service

Le retour du Roy. Hodgson est le nouvel entraîneur de Bristol City, club de Championship. L’Anglais de 78 ans restera chez les Robins jusqu’à la fin de saison pour y installer les bases pour la saison prochaine. En effet, le but n’est pas de garder Roy Hodgson plus longtemps que pour les sept derniers matchs de la saison. Faut pas le fatiguer l’ancien…

« D’ici la fin de la saison, il nous aidera à établir au sein du club les normes et les valeurs dont nous aurons besoin pour réussir à l’avenir. Roy est un entraîneur extrêmement expérimenté qui a connu le succès et remporté des titres au plus haut niveau. Il nous apportera son soutien, à moi-même, à nos joueurs et à notre équipe technique, alors que nous nous efforçons de trouver notre plein potentiel », explique Charlie Boss, directeur général du club qui porte bien son nom pour le coup.

L’oiseau doit réapprendre à voler

Hodgson, qui a été le sélectionneur de la sélection anglaise entre 2012 et 2016, remplacera l’Autrichien Gerhard Struber à la tête de l’équipe préférée de Massive Attack. Sous les ordres de Struber, Bristol City n’a remporté qu’un seul match sur ses neuf derniers et a été éliminé de la FA Cup par Port Vale, lanterne rouge de League One. L’objectif du nouveau coach sera donc de remettre de l’ordre à Bristol pour attaquer de la meilleure des manières la saison prochaine.

Roy Hodgson avait entraîné Bristol en 1982, il avait déjà 35 ans…

Quand un animal stoppe un match de Championship pendant 10 minutes

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