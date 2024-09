Roberto De Zerbi ne veut pas parler de titre

Un Marseillais mesuré, vraiment ?

Vainqueurs de l’OL au Groupama Stadium au bout des arrêts de jeu, ce dimanche (2-3), Jonathan Rowe et l’OM ont frappé très fort pour clôturer la cinquième journée de Ligue 1. À l’image de leur début de saison, même réduits à dix après seulement cinq minutes à la suite de l’expulsion de leur capitaine Leonardo Balerdi, les Phocéens ont fait preuve d’une jolie force de caractère pour finir par s’imposer et ainsi retrouver le PSG et l’AS Monaco en tête du classement du championnat.

« Le PSG et Monaco jouent ensemble depuis des années »

De quoi espérer jouer les premiers rôles jusqu’à la fin mai ? Après la rencontre, le technicien olympien Roberto De Zerbi a préféré ne pas s’enflammer, laissant la vedette à ses deux concurrents de la capitale et de la Principauté. « Je ne parle pas de titre, ça ne serait pas sérieux. On est nés hier. Le PSG et Monaco sont en avance, ils jouent ensemble depuis des années », a-t-il déclaré.

Avancer masqués, c’est le secret.

