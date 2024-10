Les hors-jeu de Mbappé régalent Twitter !

Sale soirée pour le Kyks.

La troupe de Carlo Ancelotti est passée totalement à côté de son sujet, samedi soir, dans le Clásico. Symbole de la déconvenue madrilène, Kylian Mbappé s’est retrouvé au centre des critiques, tancé par la presse espagnole pour sa prestation loin d’être au niveau attendu dans une rencontre aux enjeux si importants. Signalé huit fois hors jeu (!) durant la partie, le Français a trop souvent été à contretemps, ce qui n’a pas manqué de titiller l’imagination de certains sur X, anciennement Twitter.

Premier buteur de la partie, Mbappé a finalement vu son pion être annulé pour… hors-jeu. Dommage pour lui, il avait déjà commencé sa célébration.

men should stop asking girls about the offside rule and start asking mbappé

— َ (@uclwins) October 26, 2024