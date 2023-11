Quand Luis Campos donne une conférence à La Sorbonne pour parler du marché des transferts

Monsieur Campos dans l’emploi du temps.

Qui de mieux comme professeur d’économie que celui qui a déniché Rafael Leão pour zéro euro, Nicolas Pépé pour quinze millions avant de le vendre 85 – il a d’ailleurs fait quasiment le même coup avec Victor Osimhen – ou encore celui qui a poussé l’AS Monaco à s’offrir les services de Fabinho, alors pensionnaire de Rio Ave… Pas grand monde. Ce vendredi, le conseiller football du Paris Saint-Germain était invité par La Sorbonne pour parler du marché des transferts. Luis Campos a dévoilé les facettes de son métier et notamment les clés d’un mercato réussi.

Luis Campos est devant les étudiants de La Sorbonne ce vendredi pour une conférence qui a pour thème le marché des transferts pic.twitter.com/d6WjbskMIn — Adrien Chantegrelet (@Adrientp) November 10, 2023

« Quand je vais à un rendez-vous avec l’entraîneur pour le mercato, j’arrive avec neuf joueurs par poste, avec 3 tranches de prix : montant du transfert et capacités salariales, a confié Luis Campos dans des propos rapportés par Le Parisien, l’important est la connexion entre chaque joueur, comme en neurologie. On peut avoir onze joueurs extraordinaires, mais s’ils ne se connectent pas entre eux, ça ne peut pas marcher ». Le dirigeant parisien est aussi revenu sur l’arrivée de Kang-In Lee, impressionnant ces derniers jours : « j’ai beaucoup bossé pour l’avoir. La partie économique me disait de ne pas dépasser un certain prix. Sportivement je l’aime beaucoup, il rentre dans ce que le coach voulait. Mais je ne pensais pas qu’il aurait d’impact sur le marketing en Asie ».

