Pronostic Valenciennes Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Valenciennes réagit sans Rabuel face à Niort

La tension monte à Valenciennes, où le club glisse dangereusement vers la zone de relégation. En effet, en s’inclinant à Annecy (2-1) en clôture de la 30e journée, le VAFC ne compte plus que 2 points d’avance sur Laval, première formation relégable. La formation nordiste connaît un passage compliqué avec 8 journées sans la moindre victoire. Lors des 17 dernières journées de championnat, Valenciennes ne s’est imposée qu’une seule fois lors de la réception de Laval (3-1). Les partenaires de Debuchy parvenaient à se tenir à distance de la zone de relégation grâce à ses prestations à domicile où le VAFC était invaincu jusqu’à il y a 10 jours, mais les Valenciennois se sont inclinés au Hainaut contre le Paris FC (4-5) au terme d’une rencontre folle. Pour se maintenir, Valenciennes compte notamment sur l’ex-Lorientais Grbic, qui réussit de très bons débuts avec 7 réalisations depuis son arrivée cet hiver, mais également sur un déclic provoqué par le licenciement de son entraîneur Nicolas Rabuel.

De son côté, Niort semble bien parti pour descendre en National. Lanternes rouges, les Chamois accusent 7 points de retard sur le premier non relégable, qui n’est autre que Valenciennes. Actuellement, le club niortais est la seule équipe décrochée pour le maintien. Battu 4 fois de rang par Le Havre, le Paris FC, Rodez et Pau, Niort avait repris espoir en dominant Laval (3-2) juste avant la trêve internationale. Néanmoins, ce succès est resté sans lendemain, car les Niortais ont été battus par Saint-Étienne à la reprise et Sochaux (0-3) le week-end dernier. Dans ce marasme, Boutobba réalise une belle saison avec 10 buts et 3 passes décisives. À domicile et avec son changement de coach, Valenciennes devrait se reprendre en prenant le dessus sur une équipe niortaise qui semble vouée à finir en National.

