Pronostic Valenciennes Dunkerque : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 2

Valenciennes se réveille face à Dunkerque ?

La 14e journée de Ligue 1 nous offre un derby du Nord avec une opposition entre Valenciennes et Dunkerque. Cette rivalité est encore plus importante quand on connaît le classement de ces deux équipes qui végètent en queue de tableau. Actuellement, le VAFC se trouve en dernière position avec 9 points soit le même total que son adversaire du soir. Ces deux formations accusent donc 4 unités de retard sur le premier non relégable. Il n’est pas étonnant de retrouver Valenciennes à cette position car les dernières saisons avaient déjà montré quelques signes de fébrilité, notamment l’an passé où les nordistes s’en étaient sortis grâce à une meilleure différence de buts. Mal rentré dans sa saison, le VAFC semblait avoir retrouvé de l’allant en enchaînant quelques résultats. Mais voilà, les partenaires de Bonnet ont accumulé les nuls qui ne leur permettent pas de progresser au classement. Le week-end dernier, la bande à Maciel n’a rien pu faire chez une formation angevine en pleine forme (2-0).

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Dunkerque n’est guère mieux puisqu’il occupe l’avant-dernière place du classement avec le même nombre de points que son adversaire du jour. Contrairement à son adversaire, le club dunkerquois avait plutôt bien débuté mais avait ensuite connu une terrible série de 9 journées consécutives sans la moindre victoire, où les défaites s’enchaînaient. Pendant cette période, les premiers résultats avaient coûté sa place au coach Chabert qui avait pourtant permis au club de retrouver la Ligue 2 seulement un an après avoir été relégué. Dernièrement, Dunkerque avait réussi un exploit en s’imposant à Auxerre dans une rencontre où les Bourguignons ont touché à 3 reprises les montants, mais ils se sont immédiatement incliner de nouveau, à domicile face à un Amiens qui en gagnant plus (0-1). Une 6e défaite en 7 matchs pour le promu. Dans ce derby du Nord entre mal classés, Valenciennes pourrait, avec l’appui important de son public, réaliser la meilleure opération en s’imposant contre Dunkerque.

► Le pari « Victoire Valenciennes » est coté à 2,23 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 223€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Valenciennes ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,82 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 182€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Valenciennes – Dunkerque avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Valenciennes Dunkerque encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Jean-Philippe Gbamin rebondit à Dunkerque