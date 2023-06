Pronostic Slovénie Danemark : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

Le Danemark repart sur de bonnes bases face à la Slovénie

Ce groupe H des qualifications pour l’Euro 2024 s’annonce nettement plus ouvert que l’on pouvait l’imaginer. En effet, après 3 journées, pas moins de 4 équipes se retrouvent en tête du groupe avec 6 points : Danemark, Finlande, Kazakhstan et Slovénie. Cette opposition entre la Slovénie et le Danemark s’annonce donc très importante pour la suite de la compétition. La sélection slovène avait parfaitement commencé sa campagne des éliminatoires en remportant ses 2 premiers matchs face au Kazakhstan (1-2) et contre San Marin (2-0). Par contre, les hommes de Matjaz Kek ont raté une bonne opportunité vendredi dernier en s’inclinant en Finlande (2-0), relançant par la même occasion un adversaire direct pour la qualif. Privée de 2 de ses meilleurs éléments, Oblak et Kurtic, la Slovénie s’en remet à Blazic, Verbic, Zajc et porte beaucoup d’espoirs sur Sesko, annoncé comme l’une des pépites du foot européen.

De son côté, le Danemark s’était montré brillant lors des derniers grands rendez-vous, mais a manqué son Mondial au Qatar, en étant sorti dès la phase de poules. Le début de ces éliminatoires pour l’Euro 2024 confirme une baisse de régime des Vikings. Parfaitement entrée dans cette phase qualificative, la sélection danoise avait pris le meilleur sur la Finlande (3-1), portée par la réussite de son attaquant Hojlund, auteur d’un triplé. Ensuite, les hommes de Kasper Hjulmand sont passés au travers au Kazakhstan. Alors qu’ils avaient le match en main, les partenaires d’Eriksen ont dilapidé une avance de 2 buts (score final 3-2 pour le Kazakhstan). Obligé de se reprendre vendredi dernier, le Danemark a souffert pour se défaire de l’Irlande du Nord (1-0). En fin de rencontre, les Danois ont même concédé l’égalisation, mais ont vu la VAR refuser le but après plusieurs minutes pour une faute au préalable de Johnny Evans. Soulagés par ce succès, les Danois vont vouloir reprendre leur marche en avant face à la Slovénie, mais s’attendent à une rencontre compliquée. Pour passer cet écueil, Hjulmand compte sur Eriksen, Schmeichel, Kjaer, Christensen, Maehle, et sur la pépite Hojlund. En quête de régularité, le Danemark devrait faire le taf face à la Slovénie.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

